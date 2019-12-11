Эксперт дала советы, как обезопасить свой багаж во время полетов

Пассажирам не следует класть ценные вещи в багаж, лучше их всегда стоит с собою носить в ручной клади. По словам эксперта по страхованию путешествий Анны Сант, чтобы остановить воров, следует плотно закрывать замок на чемодане.

Следующим способом является использование красочного ремешка для того, чтобы зафиксировать закрытый багаж.

«Это облегчит идентификацию сумки, а другим людям будет сложнее ее открыть», - цитирует Анну Сант The Express.

На случай, если авиакомпания потеряет ваш багаж, чемоданы лучше промаркировать табличками со своим именем, адресом и номером телефона. При путешествии с попутчиками, можно всем распределить свои вещи по разным чемоданам. Таким образом, если один из них потеряется, какая-то одежда на первое время сохранится.

Кроме того, эксперт напомнила, что багаж можно застраховать. И посоветовала всегда держать вещи в поле зрения, не оставляя их без присмотра.