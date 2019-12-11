Торговля и безопасность: зачем России арктический защитный купол

Россия успешно создает арктический купол, который защитит страну от возможных ракетных и авиаударов. Через этот регион проходит кратчайший пусть для возможных воздушных атак с территории США. По словам военного аналитика Дмитрия Тарана, Америка преследуют цель уменьшить российское присутствие в морях: сократить территориальные воды РФ, лишить прав на мореходные пути. Но речь идет не только об этом, но и о Северном морском пути.

«Дело в том, что Россия получила определенный статус в Тихоокеанском содружестве. А мы с вами знаем, что Китай называют фабрикой XXI века, но не только Китай. А это имеется ввиду в Тихоокеанское содружество, включая Японию, Австралию, Филиппины, Сингапур и так далее. И вот там и есть крайняя точка Большого шелкового пути. А Большой шелковый путь - это не только железные дороги, которые проходят через материк, а это в связи с будущими климатическими изменениями - Северный морской путь, который проходит по территориальным водам РФ», - объяснил Таран в студии программы «Сегодня утром».

Соответственно, по его словам, речь идет о логистике. Покупатели продукции фабрики XXI века находятся в Европе и Северной Америке, а этот морской путь - самый недорогой и короткий.

Кроме того, в Арктике сосредоточено колоссальное скопление полезных ископаемых, которые тоже могут вызывать интерес.