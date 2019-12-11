Пропавшую в ноябре российскую лодку обнаружили у берегов японского Хоккайдо

В среду, 11 декабря, у берегов японского острова Хоккайдо береговая охрана обнаружила российскую моторную лодку, которая пропала в Приморском крае 26 ноября. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«Сегодня оперативный дежурный Росморречфлота получил информацию из морского спасательно-координационного центра Владивостока о том, что по партнерским каналам береговой охраны Японии получены данные об обнаружении моторной лодки, предположительно, российского происхождения у берегов острова Хоккайдо.

По его словам, моторная лодка оказалась без имени, только с номером. Плавсредство нашли в районе банка «Мисаки» у берегов Хоккайдо. При этом людей на борту не оказалось, поэтому судьба моряков неизвестна. Кроме того, отмечается, что значительных повреждений лодка не получила.

«Лодка была доставлена в японский порт и находится на причале. Мы проверили номер. Действительно, такая лодка с шестью рыбаками на борту вышла 26 ноября в районе залива Владимир на рыбалку», - добавил Кравченко.

Судно с шестью моряками исчезло 26 ноября в Приморском крае спустя несколько часов после выхода в море из поселка Чугуевка.