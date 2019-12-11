Совфед одобрил «заморозку» накопительной части пенсии до 2022 года

Советом Федерации одобрен правительственный закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии еще на год - до 2022 года включительно.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты граждан России с 2014 года будут направляться в страховую часть, то есть пойдут на выплаты сегодняшним пенсионерам. По действующему закону, данная норма действует до 2021 года.

Законом продлевается «заморозка» отчислений накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Кроме того, в 2022 году устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, сообщает РИА Новости.

По оценке кабинета министров, реализация законопроекта позволит в следующем году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда в части, которая не связана с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и снизить на эту сумму трансферт на обязательное пенсионное страхование, который предоставляется фонду из федерального бюджета.

Дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы направят на текущие выплаты страховых пенсий.