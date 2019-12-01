СК возбудил уголовное дело после крупной аварии с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье рядом со станцией Куэнга Сретенского района автобус с пассажирами слетел в реку. По данному происшествию СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 части 3 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

«Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте. Количество пострадавших в результате аварии уточняется», - рассказали «Звезде» в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, авария унесла жизни 15 человек. Всего в момент ДТП в транспортном средстве находились 43 пассажира и водитель.

По предварительной информации регионального Минздрава, семь человек получили тяжелые ранения. На месте работают пять бригад скорой помощи.

К вылету готовится вертолет Центра медицины катастроф. В составе бригады хирург, травматолог, нейрохирург, два анестезиолога, сестра-анестезист и операционная сестра. Также к месту аварии в составе медицинской бригады полетит заместитель министра по организации медицинской помощи взрослому населению Юлия Зверочкина.