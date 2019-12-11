Что искали россияне: Google подвел итоги года

В корпорации Google представили данные исследования «Год в поиске». Мероприятие с участием популярных блогеров прошло 11 декабря в офисе «Google Россия».

Если говорить о событиях, то больше всего россиян интересовало «Евровидение-2019». Второе и третье по популярности события - 30-летие падения Берлинской стены и матч Россия - Бельгия по футболу.

Из других значимых событий в поиске были отмечены бой Нурмагомедов - Пуарье, пожар в соборе Парижской Богоматери, пожар в Магнитогорске, выборы президента Украины, ЧМ по хоккею, Оскар-2019 и так называемый штурм «Зоны 51».

Из людей россияне чаще всего в этому году искали информацию о Юлии Началовой, Децле, Анастасии Заворотнюк, Владимире Зеленском, Алле Вербер, Егоре Жукове, Сергее Доренко, Бари Алибасове, Иване Голунове и Павле Устинове.

Что касается кино, номер один тут - картина «Джокер» с Хоакином Фениксом. Также россияне гуглили сведения о фильмах «Однажды в Голливуде», «Мстители», «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга», «В метре друг от друга», «Как приручить дракона 3» и «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел».

Самым популярным сериалом в запросах оказалась «Игра престолов». Помимо нее в топ вошли «Чернобыль», «Ветреный», «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул», «Мамы чемпионов», «ИП Пирогова», «Толя-робот», «Дылды» и «Очень странные дела».

Топ-10 мемов у россиян составили «зона 51», «кодзима гений», «темная тема», «кот за столом», «киану ривз», «чикибамбони», «колыван», «хомяк», «яйцо» и «майк вазовски».

Если говорить о кулинарных предпочтениях, то тут чаще всего искали в Google рецепты, как приготовить лагман, лечо, кутью, солянку, суши, сырники, гуляш, куриный суп, яйцо-пашот и винегрет.

Интерес к спорту и ЗОЖ у россиян также велик, поэтому они часто гуглили, как правильно делать вакуум, медитировать, сушиться, отжиматься, лежать на валике, делать планку, бегать по утрам, качать пресс, пить воду и дышать на бегу.

Мода - еще одна важная тема в жизни наших граждан. Им было интересно, с чем носить юбку-плиссе, кюлоты, пальто, ботфорты, поясную сумку, шарф и пальто, кожаную юбку, велосипедки, джинсы и берет.