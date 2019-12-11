СК закончил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

Следственный комитет закончил расследование дела о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. По данным экспертизы, обвиняемый - Ахад Карабалаев - психически болен.

«(Он - прим. ред.) страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится на сайте СК России.

Уголовное дело было передано в Генеральную прокуратуру с рекомендацией назначить принудительное лечение.

В России Карабалаев находится незаконно, у мужчины нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в подмосковный дом Памфиловой и несколько раз электрошокером ударил хозяйку. Позже глава ЦИК рассказала, что она «стала молотить его изо всех сил», «схватила стул, стала на него ругаться» - и «он убежал».

Карабалаев на допросе признал вину. По его словам, для разбойного нападения он выбрал случайный дом, мужчина хотел похитить деньги и ценности.