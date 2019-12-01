15 человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

Авария с туристическим автобусом в Забайкалье унесла жизни 15 человек, рассказали в экстренных службах региона. Об этом сообщает РИА Новости. Еще как минимум семь человек получили серьезные травмы.

ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги Могойтуй - Сретинск - Олочи.

Известно, что в транспортном средстве находились 43 пассажира и водитель.

По предварительной информации, находившийся за рулем автобуса водитель не справился с управлением.

На место трагедии выдвинулись губернатор и министр здравоохранения региона - Александр Осипов и Валерий Кожевников. В район вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.