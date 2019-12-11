Россия настроена продлить действие СНВ-III

Россия готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) прямо сейчас, сообщил Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео.

«Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлен», - заявил глава МИД России.

Он также рассказал, что в ходе переговоров стороны обратили внимание на негативные последствия выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек», - цитирует ТАСС Лаврова.

С его слов также стало известно, что российская сторона «подтверждает предложение принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны».