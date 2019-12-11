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Турция пригрозила закрыть для США базу Инджирлик из-за ситуации с С-400

Василиса Морозова
13:41 11.12.2019
Турция готова ответить США закрытием авиабаз в случае введения санкций за покупку российских С-400.
Турция пригрозила закрыть для США базу Инджирлик из-за ситуации с С-400
© Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В случае введения санкций Вашингтоном из-за покупки Турцией российских систем ПВО С-400, Анкара закроет для ВВС США базу Инджирлик. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю», - цитирует турецкого министра Anadolu.

По его словам, сразу после введения ограничений Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик. На последней располагается радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении. Она является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция также рассматривает российские истребители как альтернативу американским F-35, если Соединенные Штаты вдруг откажутся от поставок.

«Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой», - отметил турецкий министр.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заверил, что Анкара не откажется от С-400, так как комплексы предназначены только для защиты населения страны. Он призвал найти решение для сотрудничества с Вашингтоном при сохранении российских комплексов.

В годы холодной войны Инджирлик использовалась для проведения разведовательных полетов над СССР. На нее доставили также ядерное оружие. Военные США использовали во времена войны в Персидском заливе в 90-х, а также в годы конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

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