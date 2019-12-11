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Тарантино рассказал о планах снять фильм «Убить Билла 3»

Александра Арсентьева
13:51 11.12.2019
По словам режиссера, он уже придумал, что могло дальше случиться с главной героиней.
Тарантино рассказал о планах снять фильм «Убить Билла 3»
© Фото: filmstills.net, Globallookpress

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что через три года может приступить к работе над фильмом «Убить Билла 3». Об этом режиссер заявил на в эфире радиошоу Andy Cohen Live, отрывок беседы опубликован в YouTube.

«Я вчера вечером я обедал с Умой Турман. Мы были в классном японском ресторане. У меня есть представление о том, что я буду делать с (“Убить Билла 3” - прим. ред.)», - приводит слова Тарантино телеканал «360».

По словам режиссера, он уже придумал, что могло дальше произойти с главной героиней. Он отметил, что не хотел бы снимать просто какое-то нелепое приключение.

Работа над третьей частью «Убить Билла» пока не началась. Тарантино заверил, что приступит к съемкам не раньше, чем через три года.

Первая часть кинокартины увидела свет в 2003 году, а вторая - в 2004-м. Главные роли в фильме сыграли актеры Ума Турман и Дэвид Кэррадайн.

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