Стрельба и окопы: кадры реального боя у поселка Желобок
На видео показаны ополченцы, которые под непрерывным обстрелом перемещаются в окопах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В программе «Открытый эфир» показали кадры боя у поселка Желобок в ЛНР в августе 2018 года.
На съемке видно, как ополченцы перемещаются под непрерывным обстрелом в окопах и переговариваются по рации. От разрывающихся снарядов укрытия засыпает землей и пылью.
В августе 2018 года провели пятичасовой бой между ВСУ и ополченцами ЛНР. Столкновение произошло в районе населенного пункта Желобок. В результате боя несколько бойцов ВСУ погибли.