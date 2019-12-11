Стрельба и окопы: кадры реального боя у поселка Желобок

В программе «Открытый эфир» показали кадры боя у поселка Желобок в ЛНР в августе 2018 года.

На съемке видно, как ополченцы перемещаются под непрерывным обстрелом в окопах и переговариваются по рации. От разрывающихся снарядов укрытия засыпает землей и пылью.

В августе 2018 года провели пятичасовой бой между ВСУ и ополченцами ЛНР. Столкновение произошло в районе населенного пункта Желобок. В результате боя несколько бойцов ВСУ погибли.