В Мурманске предотвращен теракт сторонника «Правого сектора»*
Россиянина задержали накануне при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.
© Видео: ЦОС ФСБ © Фото: ФСБ РФ
В Мурманске задержан сторонник украинской экстремистской организации «Правый сектор»*, который планировал теракт у здания местных властей.
Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ, россиянина задержали накануне в Мурманске «при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности».
О приготовлении к теракту заведено уголовное дело.
«Правый сектор»* - украинская экстремистская организация, запрещена в РФ