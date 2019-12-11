Лавров возмутился, что вскоре «и дипломатов будут обвинять» в допинге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдной критику со стороны американской прессы формата его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она прошла в закрытом режиме 10 декабря.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом журналисты спросили главу МИД РФ о главе спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адаме Шифф, который назвал переговоры американского лидера с министром РФ «успехом российской пропаганды».

Сергей Лавров пояснил, что Дональд Трамп прекрасно понимает и ценит выгоду для американцев, бизнеса и в целом для США от хороших отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны... факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то я не исключаю, что очень скоро он, если он считает это триумфом российской дипломатии, может быть, наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию», - заявил Лавров.

Министр иностранных дел России отметил, что передал Трампу от Владимира Путина приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. По его словам, американский лидер рассматривает своей приезд в Москву.