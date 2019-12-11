Лавров и Трамп обсудили СНВ-III, Ближний Восток и стратегическую стабильность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. По словам главы МИД РФ, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада России и США в дело мира, при этом стороны констатировали наличие целого ряда проблем.

Одной из основных тем переговоров стал вопрос стратегической стабильности и контроля над вооружениями. По словам Лаврова, он подтвердил предложение Москвы о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что на встрече с Трампом договорился предпринять шаги по предотвращению кризиса в Персидском заливе. В свою очередь глава Белого дома, призвал Москву поддержать Вашингтон в усилиях по предотвращению появления ядерного оружия у Ирана и обеспечении денуклеаризации Северной Кореи.

Кроме того были затронуты темы «вмешательства России» в выборы США, вопросы торговли между странами, ситуация в Сирии и Ливии, а также тема санкций Вашингтона в отношении Москвы.

«Ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не остановятся из-за санкций, заложенных в военный бюджет США», - подчеркнул Лавров на итоговой пресс-конференции.

Также глава министр иностранных дел передал Трампу приглашение от Владимира Путина посетить Россию в мае для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«По поручению президента подтвердил приглашение Трампу на День Победы, Трамп его рассматривает», - заявил Лавров.

Резюмируя беседу с президентом США и предшествовавшее ей переговоры с госсекретарем Майком Помпео, глава МИД России заметил, что и РФ, и Соединенные Штаты готовы работать в областях, где могут добиваться результатов.

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», - сказал Лавров.

Трамп также назвал встречу с российским министром «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшем будущем.