Губернатор и министр здравоохранения Забайкалья выехали на место ДТП, где автобус слетел в реку
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место ДТП с автобусом, слетевшим в реку. Об этом «Звезде» рассказала его пресс-секретарь Елена Назарова.
Известно, что в результате аварии семь человек получили тяжелые травмы. По предварительным данным, трагедия унесла жизни нескольких людей. Всего в транспортном средстве находились 43 пассажира и водитель.
Напомним, ДТП случилось в 60 километрах от Сретенска. По некоторой информации, находившийся за рулем автобуса не справился с управлением.
Сейчас на месте ведутся спасательные работы. Уже прибыли три машины скорой помощи и пожарные. Минздрав по Забайкалью также направил к станции Куэнга два вертолета центра медицины катастроф, на борту которых - руководители региона и министр здравоохранения Валерий Кожевников.