Лавров: Идлиб превратилась в рассадник терроризма

Сирийская провинция Идлиб превратилась в рассадник терроризма, а Турция, несмотря на свои обязательства, пока не может отделить действующую там оппозицию от террористических группировок. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе визита в США.

За океаном глава МИД нашей страны провел переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. По словам российского дипломата, Москва и Вашингтон подтвердили - военного решения конфликта в Сирии нет.

Прокомментировал Лавров и попытки американских законодателей ввести санкции, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток - 2».

«Конгресс сейчас буквально обуревает желание сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не остановятся», - пообещал российский дипломат.

Переговоры Сергея Лаврова с Дональдом Трампом проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались почти час. В своем Twitter американский президент назвал итоги встречи «очень хорошими».