МЧС: огонь может перекинуться с завода в Екатеринбурге на соседние здания

В Екатеринбурге возникла угроза перехода огня с Уральского завода лакокрасочных изделий на соседние здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Существует угроза перехода пожара на соседние складские здания. Ведется наращивание группировки», - отметили в спасательном ведомстве.

Работы по тушению пожара, площадь которого составила 800 квадратных метров, проводятся по повышенному номеру сложности.

Здание металлического ангара с готовой продукцией полыхает открытым пламенем, так как ранее произошел разлив краски и лакокрасочных материалов. Спасатели сообщают о взрывах в результате пожара.

«При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных», - добавили в ведомстве.

В результате пожара пострадал уже один человек, он получил термические ожоги.