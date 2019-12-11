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На полыхающем складе в Екатеринбурге начались взрывы

Василиса Морозова
12:05 11.12.2019
Один человек пострадал при пожаре на производственной площадке завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
© Видео: E1 © Фото: E1

В Екатеринбурге, где загорелся склад лакокрасочных изделий, начались взрывы. Один из них попал на видео, снятое очевидцем ЧП.

На кадрах видно, как после взрыва в небо поднимаются языки пламени, а затем и густой черный дым.

Возгорание произошло на предприятии по адресу Фронтовых бригад, 35. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пожар начался из-за короткого замыкания. Затем произошел разлив краски и лакокрасочных материалов, что поспособствовало распространению огня. Жители всех районов города могут видеть этот густой дым от пожара.

«Есть информация об одном пострадавшем с термическими ожогами», - рассказали в ведомстве.

Здание завода полыхает открытым пламенем. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, есть угроза обрушения кровли. По данным спасателей, на месте был развернут штаб пожаротушения, работает также передвижная лаборатория для замеров концентрации вредных веществ в воздухе.

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