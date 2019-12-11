Не видно ни зги: сильный туман накрыл Краснодарский край

В первой половине дня в Краснодарском крае наблюдается сильный туман. «Звезда» публикует видео, на его кадрах видно, что на дороге в тумане с трудом можно разглядеть движущиеся машины, что делает езду опасной.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на региональный МЧС, было объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. По данным ведомства, примерно с 23.00 10 декабря местами видимость в связи с туманом снизится до критерия «опасное явление». Туман будет сохранятся до первой половины дня 11 декабря.

В ведомстве предупредили, что водителям необходимо быть внимательными, острожными и соблюдать меры безопасности. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим.