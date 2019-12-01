Есть жертвы: очевидец рассказала об аварии со слетевшим в реку автобусом в Забайкалье
Сейчас на месте работают спецслужбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Карапетян, Вконтакте
Автобус, следовавший по маршруту Чита - Сретенск, слетел с моста в реку.
В настоящий момент на месте ведутся спасательные работы. Уже прибыли три машины скорой помощи и пожарные.
Как сообщает очевидец, автобус был полным. По ее данным, в результате ДТП есть погибшие.
Натали Ушакова уточняет: ударившись о лед, крыша транспортного средства пришла в полную негодность.
«Крыша всмятку. Будут резать чтоб извлекать пассажиров», - пишет она в соцсетях.
Факт аварии «Звезде» подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается помощь.