Есть жертвы: очевидец рассказала об аварии со слетевшим в реку автобусом в Забайкалье

Автобус, следовавший по маршруту Чита - Сретенск, слетел с моста в реку.

В настоящий момент на месте ведутся спасательные работы. Уже прибыли три машины скорой помощи и пожарные.

Как сообщает очевидец, автобус был полным. По ее данным, в результате ДТП есть погибшие.

Натали Ушакова уточняет: ударившись о лед, крыша транспортного средства пришла в полную негодность.

«Крыша всмятку. Будут резать чтоб извлекать пассажиров», - пишет она в соцсетях.

Факт аварии «Звезде» подтвердили в региональном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается помощь.