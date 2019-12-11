Завод лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге: видео

В Екатеринбурге горит склад лакокрасочных изделий, огонь распространился на 600 квадратных метров.

Возгорание возникло по адресу: Фронтовых бригад, 35. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, произошел разлив краски и лакокрасочных материалов, есть угроза взрыва.

На кадрах с места ЧП видно, что предприятие полыхает открытым пламенем. Огонь распространился уже на кровлю здания. Черный дым виден во всех районах города. Очевидцы публикуют видео и фото с черным облаком дыма, поднявшимся над Екатеринбургом.

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На месте был развернут штаб пожаротушения. Отмечается, что возгорание тушат 68 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.