Завод лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге: видео
Пожар вспыхнул около полудня по местному времени на территории Уральского завода лакокрасочных изделий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
В Екатеринбурге горит склад лакокрасочных изделий, огонь распространился на 600 квадратных метров.
Возгорание возникло по адресу: Фронтовых бригад, 35. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, произошел разлив краски и лакокрасочных материалов, есть угроза взрыва.
На кадрах с места ЧП видно, что предприятие полыхает открытым пламенем. Огонь распространился уже на кровлю здания. Черный дым виден во всех районах города. Очевидцы публикуют видео и фото с черным облаком дыма, поднявшимся над Екатеринбургом.
На месте был развернут штаб пожаротушения. Отмечается, что возгорание тушат 68 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.