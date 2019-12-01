Опубликовано видео с места падения автобуса с моста в реку в Забайкалье
На кадрах видно, что автобус лежит на крыше, он получил значительные повреждения.
© Видео: Соцсети © Фото: Соцсети
Автобус с пассажирами, ехавший по маршруту Чита - Сретенск, слетел в реку рядом со станцией Куэнга Сретенского района в Забайкалье.
На кадрах, предоставленных «Звезде» очевидцем, видно, что автобус лежит на крыше. Под транспортным средством находится пострадавший, который просит о помощи. На снегу под автобусом заметны следы крови.
Как рассказали РИА Новости в Минздраве, при аварии семь человек получили тяжелые травмы. По словам очевидцев, в результате ДТП есть погибшие.
ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска, автобус съехал с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
В экстренных службах сообщили, что автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.