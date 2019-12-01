Опубликовано видео с места падения автобуса с моста в реку в Забайкалье

Автобус с пассажирами, ехавший по маршруту Чита - Сретенск, слетел в реку рядом со станцией Куэнга Сретенского района в Забайкалье.

На кадрах, предоставленных «Звезде» очевидцем, видно, что автобус лежит на крыше. Под транспортным средством находится пострадавший, который просит о помощи. На снегу под автобусом заметны следы крови.

Как рассказали РИА Новости в Минздраве, при аварии семь человек получили тяжелые травмы. По словам очевидцев, в результате ДТП есть погибшие.

ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска, автобус съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

В экстренных службах сообщили, что автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.