Рейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся под Волгоградом

Рейсовый автобус Neoplan с пассажирами улетел в кювет и перевернулся на трассе «Михайловка-Елань» в Волгоградской области.

По предварительным данным, в салоне находилось около десяти пассажиров. Количество пострадавших в результате аварии уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«К месту происшествия направлены подразделения МЧС, ГИБДД и медиков. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - дал комментарий «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Автобус направлялся из Волгограда в Елань. Авария произошла вечером 10 декабря, вероятно, из-за тумана и гололеда.