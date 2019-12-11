Рейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся под Волгоградом
Гололед и туман называются в качестве возможных причин ДТП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 34.mchs.gov.ru
Рейсовый автобус Neoplan с пассажирами улетел в кювет и перевернулся на трассе «Михайловка-Елань» в Волгоградской области.
По предварительным данным, в салоне находилось около десяти пассажиров. Количество пострадавших в результате аварии уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«К месту происшествия направлены подразделения МЧС, ГИБДД и медиков. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - дал комментарий «Звезде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
Автобус направлялся из Волгограда в Елань. Авария произошла вечером 10 декабря, вероятно, из-за тумана и гололеда.