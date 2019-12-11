СК РФ направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты страны Анатолия Гриценко. Экс-министр обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ.

Сейчас Гриценко продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины.

Следователи установили, что в июле 2014 и 2017 годов Гриценко, будучи на территории Украины, через СМИ призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также автомобили в Москве и Таганроге.

Причастность Гриценко к совершению преступления подтвердили собранные доказательства, заключения судебных экспертиз и другие материалы дела.

Уголовное дело экс-министра обороны с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.