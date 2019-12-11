Полицейские в Калининграде разослали коллегам «приказ о снежинках»

Сотрудники УМВД России по Калининградской области решили пошутить над коллегами и разослали от имени руководства поддельный приказ о том, чтобы полицейские вырезали снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

На видео от регионального управления полицейские дали объяснения в кабинете начальства. Оперативный дежурный, лейтенант Антон Коваленко и его помощник, старший сержант Андрей Ковальчук 8 декабря заскучали и придумали шутку. Они переписали старую телефонограмму с подписью замначальника регионального УМВД и поменяли на ней дату.

«В преддверии празднования Нового года 2020, для поднятия настроения личного состава и граждан, требую: Поручить руководителям дежурных частей провести украшения помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее 5 листов», - говорится в приказе.

Сначала документ получил дежурный по Пионерскому округу и начал вырезать снежинки. Коллеги объяснили ему, что это шутка, тогда дежурный отправил «приказ» в рабочую группу в «Viber». Ситуация вышла из-под контроля и фейк распространился среди полицейских.

По словам Коваленко, текст они написали максимально абсурдный, «чтобы никто не мог поверить в его оригинальность».

После случившегося полицейским-юмористам пришлось самим взяться за ножницы и вырезать снежинки для коллег из других городов.

«Я, помощник оперативного дежурного старший лейтенант полиции Ковальчук Андрей Андреич, вырезаю снежинку на окно», - пояснил полицейский.

Процесс исполнения наказания руководители сотрудников калининградских полицейских также зафиксировали на видео.