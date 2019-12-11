СМИ: Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита «нормандской четверки» в Париже назвала Владимира Путина «победителем».

Как сообщает «Коммерсант», эту фразу она произнесла по пути на пресс-конференцию. Журналисты указывают, что данное заключение было сделано «без особой радости».

«Сегодня ты победитель…» - приводит издание слова Меркель.

Напомним, девятого декабря состоялся первый за три года саммит «нормандской четверки», в нем приняли участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. После него прошли переговоры между лидерами РФ и Украины.