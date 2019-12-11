Чижов предрек «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет «новое начало».

По словам Чижова, с учетом уже пережитого опыта «эти отношения будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными».

Дипломат отметил, что текущие отношения между Россией и Евросоюзом нельзя назвать нормальными, пишет РИА Новости. Сильнее всего, по словам Чижова, их отравляют антироссийские санкции, которые ЕС ввел в марте 2014 года и с тех пор неоднократно расширял.

Чижов уверенно заявил о том, что Россия и ЕС по-прежнему зависят друг от друга. На долю Евросоюза приходится почти половина объема российского товарооборота, при этом европейский бизнес продолжает инвестировать в нашу экономику, а россияне устанавливают рекорды по получению шенгенских виз.