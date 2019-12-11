Россияне смогут без полиса ОМС обращаться в поликлиники

В будущем россияне смогут обращаться в поликлиники и больнице по паспорту, без полиса обязательного медицинского образования (ОМС).

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Подмосковья начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в медицинские учреждения без предъявления полиса ОМС. Об этом заявили в пресс-службе ФОМС.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени»,- рассказали RT в фонде.

Использование нового сервиса не будет обязательным для всех поликлиник, а каждый регион будет решать задействовать его или нет. В ФОМС рассказали, что вскоре россияне смогут воспользоваться цифровыми полисами ОМС, которые можно будет сохранить на смартфоне.

Отмечается, что новые формы и форматы полиса не предполагают полный отказ от старых версий документов. При этом нововведения потребуют внесения поправок в законодательство. Планируется, что этот процесс завершат уже к концу марта 2020 года.