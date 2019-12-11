Выживший после ЧП в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать

Маленький Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, начал бегать. Кадры из больницы, где ребенок проходит уже четвертый курс реабилитации, были опубликованы мамой.

Ножка малыша серьезно пострадала из-за того, что была зажата между обломками стены. За нее боролись лучшие специалисты из НИИ детской травматологии и хирургии в Москве.

Почти год спустя после трагедии, Ваня начал вставать на нее, потом аккуратно пошел, а сейчас передвигается с высокой скоростью.

В феврале мальчику исполнится 2 года.

А прошлой зимой кадры его спасения облетели всю страну. После 35-ти часов на морозе под бетонными плитами его достали живым.

Трагедия в Магнитогорске произошла в результате взрыва бытового газа - обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Десятимесячного Ваню нашли живым после 35 часов на морозе под бетонными плитами.