Выживший после ЧП в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать
Маленький Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, начал бегать. Кадры из больницы, где ребенок проходит уже четвертый курс реабилитации, были опубликованы мамой.
Ножка малыша серьезно пострадала из-за того, что была зажата между обломками стены. За нее боролись лучшие специалисты из НИИ детской травматологии и хирургии в Москве.
Почти год спустя после трагедии, Ваня начал вставать на нее, потом аккуратно пошел, а сейчас передвигается с высокой скоростью.
В феврале мальчику исполнится 2 года.
А прошлой зимой кадры его спасения облетели всю страну. После 35-ти часов на морозе под бетонными плитами его достали живым.
Трагедия в Магнитогорске произошла в результате взрыва бытового газа - обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Десятимесячного Ваню нашли живым после 35 часов на морозе под бетонными плитами.