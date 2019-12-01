Индия провела испытания баллистической ракеты «Агни-3»

Индия провела испытательный пуск баллистической ракеты «Агни-3».

Ракета была запущена с полигона Абдул Калам из штата Одиш в темное время суток. В настоящий момент проводится анализ проведенных действий, сообщает агентство PTI.

Длина ракеты «Агни-3» составляет 17 метров, ее диаметр - два метра, а масса - порядка 50 тонн. Оружие имеет дальность пуска до 3,5 тысяч километров и уже стоит на вооружении Индии.