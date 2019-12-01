Автобус с пассажирами слетел с моста в Забайкалье

Автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Чита - Сретенск, слетел в реку у станции Куэнга Сретенского района в Забайкалье. Об этом сообщил «Звезде» Антон Коренев, глава пресс-службы краевого МЧС.

В Минздраве Забайкалья рассказали РИА Новости, что в результате аварии тяжелые травмы получили семь человек.

ДТП случилось в 60 километрах от Сретенска, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

«Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками», - заявили агентству в экстренных службах.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Как сообщили в экстренных службах, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.