РУДН поможет семье погибшей в Москве студентки

Российский университет дружбы народов окажет помощь семье студентки Анны Егоровой, тело которой было обнаружено на балконе ее квартиры на юго-западе Москвы. ВУЗ поможет в организации прощальных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.

Девушка училась на филологическом факультете по направлению «Лингвистика».

«Изучала французский как основной язык, английский - как второй, немецкий – дополнительно», - рассказали в пресс-службе.

Также отметили, что у погибшей было много друзей, а преподаватели отзывались о ней, как о прилежной и доброжелательной студентке.

Тело 20-летней девушки, завернутое в одеяло, нашли на балконе ее квартиры на улице Академика Виноградова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Главным подозреваемым, по информации СМИ, является 23-летний ухажер девушки, который, по предварительной информации, ударил ее по голове тяжелым предметом.