Ученые рассказали, как предотвратить рак с помощью популярного напитка

Зарубежные ученые заявили, что начинать утро с кофе - хорошая привычка. Потому как содержащийся в напитке кофеин полезен для мозга, он помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, которые вызваны старением.

Как выяснили исследователи из США, Бразилии, Франции и Германии, определенный рецептор в мозге играет ключевую роль в старении органа. Так, было найдено, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора приводит к проблемам с памятью у подопытных мышей. Также этот рецептор является мишенью для кофеина, он блокирует А2А и возвращает мозг животных к нормальной работе. Таким образом, кофеин может препятствовать старению мозга, сообщает издание MedicalXpress.

Исследователи рассказали, что кофе может помочь предотвратить образование камней в желчном пузыре, а также уменьшить риск фиброза и цирроза печени.

Употребляя одну чашку кофе в день, человек снижает риск рака печени. Если же он выпил несколько чашек, то уменьшится риск смерти от всех причин. Однако ученые уточнили, что кофе желательно пить без сливок и сахара, сообщает «Российская газета».