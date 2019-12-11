Шойгу рассказал, что для него значит Родина

Сергей Шойгу во время посещения Республики Тува, уроженцем которой он является, порассуждал на тему Родины. Видео было сделано и опубликовано главой региона Шолбаном Кара-оола на странице в Instagram.

На кадрах министр обороны России пастелью рисует пейзаж одного из живописных мест родного края. В процессе этого Шолбан Кара-оол начинает расспрашивать Шойгу о том, что для него значит Родина.

Министр отвечает, что сложно описать чувства, связанные с любовью, с хорошими и добрыми воспоминаниями, гораздо проще рассказать о том, что не любишь или даже ненавидишь.

Не каждый человек имеет возможность обозначить Родину, добавил министр.

«У кого-то в памяти сохранилось то, что хочется вспоминать и к чему хочется возвращаться, что он ценит, о чем рассказывает другим, куда он зовет своих друзей и знакомых», - сказал Шойгу.

Он отметил что не совсем понимает людей которые переезжают из одной страны в другую «не на работу, не из-за жизненной или служебной необходимости, а по собственному желанию».