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«Жадный, алчный, паршивый»: Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Дарья Михалина
10:25 01.12.2019
Надежда Савченко сообщила, что испытала отвращение во время встречи с Петром Порошенко, когда тот занимал пост президента Украины.
«Жадный, алчный, паршивый»: Савченко рассказала об отвращении к Порошенко
© Фото: Михаил Палинчак , РИА Новости

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко испытала отвращение к экс-президенту Украины Петру Порошенко после личной встречи с ним. Она пояснила, что совершила с Порошенко ряд международных визитов, где понаблюдала, как политик общается с партнерами.

«Он рассказывает, что на Украине все хорошо, что он лучший президент и коррупции не существует как таковой», - заявила Савченко.

Эти слова не соответствуют действительности, считает экс-депутат.

Однако к окончательному разочарованию привели слова Порошенко о Донбассе, когда экс-глава Украины рассказывал о всех ужасах войны.

«А потом он начал говорить, что это его очень волнует и что он отдал свои кровные 180 миллионов или сколько там было со слезами на глазах», - припомнила экс-нардеп в интервью ISLND TV.

Он подчеркнула, что говорить о деньгах в такой ситуации «с такой болью может только жадный, алчный, паршивый» человек.

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