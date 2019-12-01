«Жадный, алчный, паршивый»: Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко испытала отвращение к экс-президенту Украины Петру Порошенко после личной встречи с ним. Она пояснила, что совершила с Порошенко ряд международных визитов, где понаблюдала, как политик общается с партнерами.

«Он рассказывает, что на Украине все хорошо, что он лучший президент и коррупции не существует как таковой», - заявила Савченко.

Эти слова не соответствуют действительности, считает экс-депутат.

Однако к окончательному разочарованию привели слова Порошенко о Донбассе, когда экс-глава Украины рассказывал о всех ужасах войны.

«А потом он начал говорить, что это его очень волнует и что он отдал свои кровные 180 миллионов или сколько там было со слезами на глазах», - припомнила экс-нардеп в интервью ISLND TV.

Он подчеркнула, что говорить о деньгах в такой ситуации «с такой болью может только жадный, алчный, паршивый» человек.