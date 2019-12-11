В Казани учителя собрали с родителей 50 млн рублей и улетели отдыхать в ОАЭ

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку деятельности гимназии № 19 в Казани по факту корпоративной вечеринки учителей в ОАЭ на сумму 500 тысяч рублей за счет денег родителей учеников.

«В учреждении за период с 2018 года по первое полугодие 2019 года с родителей учащихся за счет их добровольных взносов было собрано 50 миллионов рублей. Денежные средства из указанной суммы расходовались на выплаты дополнительной зарплаты директору, заместителю и другим представителям администрации учебного заведения, в среднем более 100 тысяч рублей каждому», - рассказал «Звезде» старший помощник прокурора Республики Татарстан Рамиль Ахметзянов.

«Звезде» подтвердили информацию, что в гимназии был организован и проведен корпоративный выезд в ОАЭ на сумму 570 тысяч рублей под предлогом обмена опытом.

В прокуратуре отметили, что жалоб от родителей учащихся не поступало, данный факт был выявлен в ходе проверки.