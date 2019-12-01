В Саратовской области нашли вмерзшее в лед тело младенца
Тело новорожденной девочки обнаружили в городе Красный Кнут игравшие неподалеку дети.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В управлении СК по Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки в городе Красный Кнут. Младенец был вмерзшим в ледяное покрытие водоема.
Тело девочки нашли дети, игравшие неподалеку, и позвали на помощь мужчину.
«Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки. По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца», - говорится в сообщении.
По факту преступления проводится проверка.