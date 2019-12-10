Два человека отравились при пожаре на рынке в Баку
Пожар охватил оптовый рынок строительных материалов Eurohome в азербайджанской столице.
© Видео: FHN Official, Youtube © Фото: FHN Official, Youtube
Два человека пострадали от отравления угарным газом в результате пожара на крупном строительном рынке в Баку, число бригад скорой помощи увеличилось до пяти. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Азербайджана.
«По состоянию на 09:50 (08:50 по мск) два человека с диагнозом "отравление угарным газом" доставлены в Отделение токсикологии Клинического медицинского центра», - рассказали в ведомстве РИА Новости.
В настоящее время возгорание тушат дополнительные силы и три вертолета МЧС.
Возгорание возникло в одном из магазинов, после чего огонь перекинулся на другие торговые точки рынка.