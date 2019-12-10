Переданные Украине корабли войдут в дивизион в Азовском море

Украина включит переданные Россией корабли, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, в специальный дивизион надводных сил.

Соединение будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя. Сейчас оно состоит из поисково-спасательного двух малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг», судна «Донбасс» и морского буксира «Корец».

Таким образом, в строй добавятся артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», пишет РИА Новости.

Украинские корабли были задержаны после провокации в Керченском проливе в 2018 году. В ноябре текущего года их передали на родину.