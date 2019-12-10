CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу. С такой публикацией выступил сегодня телеканал CNN.

При этом, как отмечают американские репортеры, главный вопрос - по контролю за восточной границей Украины - не решен, поскольку Зеленский настаивает на урегулировании этого пункта до проведения местных выборов, у России - позиция противоположная (и соответствующая Минским соглашениям).

Но, несмотря на данный факт, Украина и Россия смогли продвинуться вперед, «предприняв новые осторожные шаги к прекращению конфликта в Донбассе», отмечается в публикации.

Во время пресс-конференции лидеров «нормандской четверки», прошедшей накануне в Париже, Владимир Путин, напомним, отметил, что рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил в Донбассе.

Кроме того, российский президент подтвердил, что Москва поддержала идею подготовить обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».