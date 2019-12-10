В Баку полыхает строительный рынок: видео
Площадь пожара не уточняется, однако над рынком возвышается огромный столб черного дыма.
© Видео: Fərahim Nəcəfov, Facebook © Фото: Fərahim Nəcəfov, Facebook
В Баку загорелся оптовый рынок строительных материалов в Бинагадинском районе, рассказали в пресс-службе МЧС Азербайджана.
По данным очевидцев, возгорание возникло в одном из магазинов, после чего огонь охватил и другие торговые точки рынка. Площадь пожара не уточняется. Информации о пострадавших пока не поступало.
В соцсетях местные жители публикуют фото и видео с места ЧП. Судя по кадрам, огонь захватил практически все здание крытого рынка, языки пламени вырываются наружу, а над ТЦ поднялся большой столб черного дыма.