В Баку полыхает строительный рынок: видео

В Баку загорелся оптовый рынок строительных материалов в Бинагадинском районе, рассказали в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По данным очевидцев, возгорание возникло в одном из магазинов, после чего огонь охватил и другие торговые точки рынка. Площадь пожара не уточняется. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях местные жители публикуют фото и видео с места ЧП. Судя по кадрам, огонь захватил практически все здание крытого рынка, языки пламени вырываются наружу, а над ТЦ поднялся большой столб черного дыма.