Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования

Согласованный конгрессом оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

В тексте документа указано, что конгресс «запрещает покупку и размещение» новых ракет, а также требует альтернатив этим новым ракетам».

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о размере финансирования оборонных расходов на 2020 финансовый год. Эта сумма составила 738 миллиардов долларов. До этого бюджет на 2019 год составлял 716 миллиардов долларов.