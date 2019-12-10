Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год.
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Согласованный конгрессом оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
В тексте документа указано, что конгресс «запрещает покупку и размещение» новых ракет, а также требует альтернатив этим новым ракетам».
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о размере финансирования оборонных расходов на 2020 финансовый год. Эта сумма составила 738 миллиардов долларов. До этого бюджет на 2019 год составлял 716 миллиардов долларов.