В Удмуртии спасли двухлетнего мальчика, запертого в квартире с телом матери

Социальные службы Удмуртии обнаружили в одной из квартир Ижевска двухлетнего мальчика, который провел пять дней с умершей матерью. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что в связи с трагедией в городе Можга, когда 13-летний подросток с ДЦП скончался от переохлаждения после того, как умерла его мать, соцслужбы стали проверять дома одиноких женщин с детьми. В ходе одной из таких проверок соцработники не смогли попасть в одну из квартир в Ленинском районе Ижевска.

«Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии 5 дней назад», - написал он в Facebook.

По словам Бречалова, в связи с произошедшим «будут сделаны выводы, а также проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб». Он призвал россиян внимательно относиться к друг другу, обращать внимание на детский плач за стеной и «исчезновение» соседей.

«Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала - не поленитесь, выясните, что произошло», - подчеркнул глава Удмуртии, отметив, что это может спасти чью-то жизнь.

Ранее сообщалось, что в Можге умер 13-летний мальчик, страдавшей тяжелой формой ДЦП, так как после смерти матери не смог дозваться до соседей. По данным удмуртской прессы, он пытался шумом привлечь внимание людей, живущих в их доме, открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски. Мальчик скончался от переохлаждения. Квартиру затопило водой, однако никто не заметил, поскольку она находилась на первом этаже. СКР возбудил уголовное дело, так как тело женщины пролежало в квартире почти неделю, а тело ее ребенка – сутки.