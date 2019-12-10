Названа цена на салат «Оливье» в 2019 году

В 2019 году салат «Оливье» подорожал на 4,3%, в сравнении с показателем на конец 2018 года, и стал стоить 326,5 рублей. Тогда как в аналогичный период прошлого года его стоимость составляла 313 рублей.

Так, стоимость вареной колбасы выросла на 5,1% (до 119,5 рублей), маринованных огурцов - на 5,5% (до 66,2 рублей), яйца подорожали на 26% (до 24,5 рублей), майонез - на 4,4% (до 35,4 рублей), зеленый горошек стал стоить больше на 5,5% (до 62,9 рублей).

К декабрю прошлого года инфляция составила 2,7%, о чем говорят данные Росстата о стоимости овощей и других компонентов, входящих в салат. В прошлом году стоимость традиционного новогоднего салата выросла на 5,2% против инфляции 3,4%.