Чилийский самолет с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 потерпел крушение по пути в Антарктиду. Воздушное судно перестало выходить на связь спустя час после вылета, на его борту находились 38 человек. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба чилийских ВВС.

«Вооруженные силы Чили сообщают, что самолет Hercules C130 по прошествии семи часов после потери радиосвязи признан потерпевшим крушение», - говорится в сообщении.

© FACh_Chile, twitter

Всего на его борту находились 38 человек, из которых 17 являются членами экипажа, 21 – пассажирами. Отмечается, что воздушное судно вылетело с авиабазы в Пунта-Аренас. Он направлялся на чилийскую антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Как уточняет пресс-служба, туда перевозили персонал для обслуживания нефтепровода.

В настоящее время силы ВВС со всеми доступными национальными и зарубежными воздушными и морскими судами продолжают поиски воздушного судна. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что выехал на базу ВВС в столице для мониторинга спасательной операции.