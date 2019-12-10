У пропавшего самолета ВВС Чили должно было кончиться топливо

«0.40 (6.40 по Москве) - это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться», - сообщил генерал ВВС страны Эдуардо Москейру.

У чилийского военно-транспортного самолета, с которым была потеряна связь, к настоящему моменту должно было закончиться топливо. Самолет, на борту которого находились 38 человек, направлялся в Антарктику.

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 по Москве), на его борту находились 38 человек.

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