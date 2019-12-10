У пропавшего самолета ВВС Чили должно было кончиться топливо
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 по Москве), на его борту находились 38 человек.
© Фото: Timothy L. Hale ZUMAPRESS.com Globallookpress
У чилийского военно-транспортного самолета, с которым была потеряна связь, к настоящему моменту должно было закончиться топливо. Самолет, на борту которого находились 38 человек, направлялся в Антарктику.
«0.40 (6.40 по Москве) - это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолета закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться», - сообщил генерал ВВС страны Эдуардо Москейру.
На данный момент обстоятельства случившегося выясняются. Судьба находившихся на борту лайнера людей неизвестна.