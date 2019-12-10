Зеленский об обмене «всех на всех»: «Мы договорились о конкретной дате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники «нормандского саммита» в Париже договорились об обмене «всех на всех» в Донбассе до начала 2020 года.

По его словам, в рамках этого обмена удерживаемых лиц на Украину смогут вернуться 72 человека.

«Мы договорились о конкретной дате. Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата», - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что эта договоренность является для него «главной победой», ради которой он и приехал во Францию.

«"Всех на всех" - абстрактный вопрос. Договорились так: давайте начнем с обмена "всех установленных на всех установленных"», - добавил он.

Украинский президент рассказал, что в Париже участники саммита «обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи». По его словам, «полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года».

«Мы со своей стороны готовы к исполнению обязанностей, но это дорога с двусторонним движением», - заключил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит голубого топлива, и вопрос с газом, по его мнению, удалось «разблокировать».