Суд оштрафовал охранявший колледж в Благовещенске ЧОП

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее колледж в Благовещенске, в котором студент 14 ноября устроил стрельбу.

Прокуроры установили, что охранявший учреждение сотрудник «Сириус-А» не имел удостоверения частного охранника. Мужчина впустил в колледж учащегося с охотничьим ружьем. Теперь организация обязана выплатить 100 тысяч рублей.

«Признать виновным "Сириус-А" по части 4 статьи 14.1 КоАП и назначить штраф в 100 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости судью.

Напомним, 19-летний студент устроил в благовещенском колледже стрельбу 14 ноября, в результате чего погиб один человек, а также трое пострадали. После того, как правоохранители открыли огонь по стреляющему молодому человеку, он оказался заблокированным в аудитории и покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.