Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год
В конгрессе отметили, что договорились «о выделении 738 миллиардов долларов».
© Фото: pixabay.com
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о размере финансирования оборонных расходов на 2020 финансовый год. Эта сумма составила 738 миллиардов долларов.
«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год выполняет одну из важнейших конституционных обязанностей конгресса: обеспечение общей стороны», - говорится в заявлении на сайте комитетов.
В пресс-релизе отмечается, что в указанную сумму входит 71,5 миллиардов долларов на финансирование операций за рубежом.