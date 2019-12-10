Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о размере финансирования оборонных расходов на 2020 финансовый год. Эта сумма составила 738 миллиардов долларов.

«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год выполняет одну из важнейших конституционных обязанностей конгресса: обеспечение общей стороны», - говорится в заявлении на сайте комитетов.

В пресс-релизе отмечается, что в указанную сумму входит 71,5 миллиардов долларов на финансирование операций за рубежом.